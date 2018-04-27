Челябинец стал причиной экстренной посадки авиалайнера

Самолет, летевший из Москвы в Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани. Об этом сообщили в МВД РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной нештатной ситуации стал 33-летний житель Челябинска, который решил покурить во время полета. На увещевания стюардесс и других пассажиров он не отреагировал, поэтому командир экипажа принял решение об экстренной посадке и через диспетчера вызвала транспортную полицию.

Курильщика сняли с рейса и отвезли в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении. Максимум, что ему грозит – штраф в размере 1,5 тысяч рублей. Впрочем, авиакомпания может через суд востребовать причиненный ущерб за незапланированную посадку – как правило, это сотни тысяч рублей.

Казань, Игорь Юров

Казань. Другие новости 27.04.18

27 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Будем топить ассигнациями: на рынок тепла в Челябинске заходит новый игрок. / Каршеринг докатился до Челябинска – все, как в Москве, и цены тоже. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»