«Покуривает даже Неверов»: в Госдуме жарко поспорили о «курилках» в аэропортах

Отказаться от возвращения курительных комнат в российские аэропорты призвал депутатов Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения этого предложения выяснилось, что во фракции либерал-демократов не курит вообще никто, зато курильщики есть в «Единой России», где «иногда покуривает» даже лидер фракции Сергей Неверов.

«Мне кажется, мы совершаем ошибку, – заявил Жириновский во время обсуждения повестки пленарного заседания в Госдуме. – Давайте одумаемся! Мы уже ввели рекламу пива на многих каналах на телевидении, теперь мы восстанавливаем курительные комнаты. Мы работаем на курительное лобби! Один известный курильщик говорил: «Я курил и буду курить». Где он сейчас? В могиле! Рак легкого».

Лидер ЛДПР призвал голосовать против инициативы, позволяющей вернуть курительные комнаты в аэропорты. Правда, как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект в повестке дня стоит под номером 39, и скорее всего, сегодня до него очередь не дойдет.

«Это вопрос, требующий обсуждения, – признал Володин. – Мы с вами не курим, и другим не советуем. А тот, кто увлекается этим и хочет отдельную комнату – пускай обоснует. Как проголосуют депутаты – время покажет».

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что в Госдуме становится все меньше курильщиков. «А потом, какой это пример детям? Семья едет на отдых – папа пошел курить. Возвращается с отдыха – опять папа пошел курить. Дети впитывают такое поведение. И в следующий раз, еще не достигнув возраста, когда можно курить, скажут: «Папа, мы с тобой покурить». Семья формирует многие привычки. А если мама? Какой пример подадим. Поэтому голосование только поименное, с обязательной публикацией», – подчеркнул Володин.

При этом выяснилось, что вице-спикер Госдумы от «ЕР» Александр Жуков, по выражению Володина, «раньше курил очень часто и много, но избавился от этой привычки и не настаивает на курительной комнате».«Видите, во фракции ЛДПР никто не курит, – отметил глава Госдумы. – Другие фракции должны стремиться к такому здоровому образу жизни. Все зависит от руководителя фракции. Вот Сергей Иванович Неверов иногда покуривает, поэтому и его коллеги так».

Законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», был внесен в Госдуму «единороссом» – сыном заядлого курильщика и знаменитого актера Сергеем Боярским еще в ноябре 2017 года. В пояснительной записке депутат сослался на данные ВЦИОМ, согласно которым запрет на курение в аэропортах не соблюдается – например, в «Шереметьево» люди курят в туалетах и на территории аэропорта, и уследить за огромным количеством курильщиков-нарушителей нет возможности. От табачного дыма страдают дети и некурящие граждане. Поэтому Боярский предложил исключить аэропорты из списка объектов, где курение запрещено, и разрешить оборудовать на аэровокзалах изолированные помещения, которые не позволят табачному дыму распространяться по территории аэропорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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