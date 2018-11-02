Забастовка? В Челябинске водители автобусов не вышли на линию

Утро в Челябинске началось с транспортного коллапса из-за забастовки водителей ООО «Общественный городской транспорт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водители автобусов ООО «Общественный городской транспорт» отказались выйти на маршруты из-за задержек заработной платы. Сообщение об этом появилось в сообществе «Челябинский транспорт».

По словам участников группы, с началом смены на линию вышли лишь несколько автобусов. Руководство ОГТ вынуждено было прибыть к бастующим для переговоров.

Интересно, что сами горожане поддержали действия бастующих. «Всё правильно. Да, именно сегодня мне нужно было воспользоваться услугами 64 автобуса, но свои права отставить необходимо. Уважаю безгранично водителей, что не вышли на маршруты сегодня», – написал один из челябинцев. «Мне кажется, разваливают общественный транспорт не маршрутки, а наша власть. Ведь именно они допустили такое развитие маршрутной сети, что каждый муниципальный маршрут дублирует маршрутка. А как издеваются над работниками. Уважаемые водители и кондукторы! Спасибо за ваш труд! Я как пассажир поддерживаю ваши действия, так как по-другому руководство не понимает», – согласился с ним другой горожанин.

В 9:10 стало известно, что ситуация постепенно стабилизируется. По всей видимости, активисты предприятия оказались удовлетворены переговорами с руководством. Начался выезд автобусов на линию.

«Да, действительно, сегодня утром, 2 ноября, некоторые водители автобусов ООО «Городской общественный транспорт» не вышли на линию, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Челябинска. – К инициативной группе приехали ди⁠ректор предприятия Дмитрий Холод и начальник управления транспорта Максим Кичеев. В течение часа они общались с представителями водителей, на встрече были достигнуты договоренности по погашению возникшей задолженности за сентябрь. По нашим сведениям, она возникла из-за задержки в оформлении документов на компенсацию затрат по перевозке льготной категории пассажиров. Глава города Челябинска Евгений Тефтелев проинформирован о сложившейся ситуации, он дал поручение Дмитрию Холоду срочно оформить необходимые документы, деньги на компенсацию расходов в бюджете есть и зарезервированы. Сейчас речь идет о сумме порядка 10 миллионов рублей. В настоящее время, с 9 утра, все автобусы вышли на линию и перевозят пассажиров. Служба организации движения фиксирует лишь небольшое отставание от графика. По достигнутой с представителями предприятия договоренности задолженность перед сотрудниками будет погашена до 8 ноября текущего года. Ситуация находится на личном контроле Евгения Тефтелева».

Челябинск, Виктор Елисеев

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