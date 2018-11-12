Диверсанты среди нас: в руководстве муниципального перевозчика Челябинска нашли «вредителя»

В задержках выплат работником ООО «Общественный городской транспорт» в Челябинске обвинили заместителя директора перевозчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, по поручению главы надзорного ведомства региона прокуратурой Челябинска проведена проверка по факту задержки выплаты заработной платы работникам ООО «Общественный городской транспорт».

Напомним, две недели назад водители автобусов ОГТ отказались выходить на линию из-за невыплаты им заработной платы. Переговоры с руководством предприятия и начальником управления транспорта Челябинска длились около часа, после чего движение восстановилось. Однако в итоге город был лишен муниципального транспорта в течение примерно трех часов, что привело к транспортному коллапсу.

По итогам проверки вину за финансовый кризис на ОГТ прокуратура возложила на заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина, и требует теперь возбудить в отношении него уголовное дело.

«Установлено, что заместитель директора указанного предприятия одновременно является руководителем ООО»Первая гильдия+», которое также осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок, – с недоумением констатировали в надзорном ведомстве. – Злоупотребляя полномочиями, вопреки интересам ООО «Общественный городской транспорт», он организовал движение автобусов общественного городского транспорта на маршрутах, пересекающихся с маршрутами, обслуживаемыми ООО»Первая гильдия+», в результате чего существенно снизил получаемую выручку на маршрутах ООО «Общественный городской транспорт». Кроме того, через ранее созданное им же юридическое лицо, приобрел 6 автобусов, которые в последующем были переданы ООО «Общественный городской транспорт» на основании договора, устанавливающего завышенную стоимость арендной платы».

Все эти действия и привели к ухудшению финансового самочувствия предприятия и, как следствие, задержке заработной платы сотрудникам, уверены в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации).

Кроме того, прокурором главе Челябинска Евгению Тефтелеву внесено представление, в котором поставлен вопрос о принятии действенных мер, направленных на эффективное использование переданного муниципального имущества и защиту трудовых прав работников.

В надзорном ведомстве выразили сомнение в целесообразности решения о создании вместо МУП общества с ограниченной ответственностью. Фактически, этот шаг отстранил муниципалитет от контроля за деятельностью перевозчика, обслуживавшего социально значимые маршруты и использовавшего муниципальное имущество. На деле же, вместо этого ОГТ зачастую предпочитал арендовать подвижной состав у частных коммерческих структур, под предлогом поломки муниципальных автобусов.

Интересно, что прокуратура не поставила вопрос об ответственности за «безобразия» замдиректора его непосредственного руководителя, директора ООО «Общественный городской транспорт» и депутата Челябинской городской Думы Дмитрия Холода, а также мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Как будто ни тот, ни другой не знали, что г-н Тимуршин еще до создания ОГТ был учредителем компании, являвшейся одним из конкурентов муниципального перевозчика. Между тем, никакой тайны из этого не делалось, и на протяжении всего процесса создания нового муниципального перевозчика в прессе не раз писали о Рустаме Тимуршине и его ООО «Первая гильдия+».

Остается вопрос и к работе управления транспорта Челябинска, фактически самоустранившегося от контроля за муниципальными перевозчиками. А также как получилось, что при регулярных и бодрых рапортах чиновников управления о постепенном внедрении новой маршрутной схемы (вызвавшей категорическое неодобрение горожан, но оплаченной из бюджета Челябинска), предполагающей якобы уход от дублирования маршрутов, в действительности руководство нового муниципального перевозчика создавало новые дублирующие маршруты. И неужели все перечисленное – результат действий одного-единственного «вредителя», каким-то невероятным образом пробравшегося в ОГТ?

Челябинск, Виктор Елисеев

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