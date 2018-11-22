Бывший замдиректора челябинского перевозчика стал фигурантом уголовного дела

В отношении уволенного замдиректора ООО «Общественный городской транспорт» возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая прошла после забастовки водителей автобусов муниципального перевозчика, остановивших работу из-за невыплаты заработной платы.

Напомним, в конце октября водители автобусов ОГТ отказались выходить на линию из-за невыплаты им заработной платы. Переговоры с руководством предприятия и начальником управления транспорта Челябинска длились около часа, после чего движение восстановилось. Однако в итоге город был лишен муниципального транспорта в течение примерно трех часов, что привело к транспортному коллапсу.

По итогам проверки вину за финансовый кризис на ОГТ прокуратура возложила на заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина, и требует теперь возбудить в отношении него уголовное дело.

«Установлено, что заместитель директора указанного предприятия одновременно является руководителем ООО «Первая гильдия+», которое также осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок, – с недоумением констатировали в надзорном ведомстве. – Злоупотребляя полномочиями, вопреки интересам ООО «Общественный городской транспорт», он организовал движение автобусов общественного городского транспорта на маршрутах, пересекающихся с маршрутами, обслуживаемыми ООО «Первая гильдия+», в результате чего существенно снизил получаемую выручку на маршрутах ООО «Общественный городской транспорт». Кроме того, через ранее созданное им же юридическое лицо, приобрел 6 автобусов, которые в последующем были переданы ООО «Общественный городской транспорт» на основании договора, устанавливающего завышенную стоимость арендной платы».

Все эти действия и привели к ухудшению финансового самочувствия предприятия и, как следствие, задержке заработной платы сотрудникам, уверены в прокуратуре.

После того, как надзорное ведомство потребовало возбуждения уголовного дела, Рустама Тимуршина уволили с должности замдиректора ООО ОГТ.

«Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по Челябинску, где в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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