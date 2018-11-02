Платить надо вовремя: депутату Челябинской Думы грозит уголовное дело

Прокуратура инициирует доследственную проверку по факты невыплаты заработной платы на ООО «Общественный городской транспорт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт», депутата Челябинской городской Думы Дмитрия Холода возбуждено административное производство сразу по двум статьям КоАПП: «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Кроме того, надзорное ведомство инициирует доследственную проверку по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По данным прокуратуры Челябинской области, долг ООО «ОГТ» перед сотрудниками превысил 16 миллионов рублей. При этом почти 500 человек не получили зарплату за сентябрь и аванс за октябрь, а еще перед 50 сотрудниками руководство не рассчиталось за август.

Напомним, сегодня, 2 ноября, водители автобусов ООО «ОГТ» отказались выходить на маршруты из-за задержек заработной платы, и город погрузился в транспортный коллапс. При этом многие горожане поддержали бастующих транспортников.

К забастовщикам вынуждены были приехать руководитель предприятия Дмитрий Холод и начальник управления транспорта Максим Кичеев. Они заверили представителей стачкома, что долги по зарплате выплатят до 8 ноября. Водители вышли в рейсы в 9:00, пообещав снова прекратить работу, если руководство не выполнит обещаний.

Самое интересное, что в мэрии Челябинска заверили: деньги на выплату заработной платы есть, но не поступили на счета ОГТ, так как те затянули с предоставлением документов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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