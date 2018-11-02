Министр южноуральского правительства подал в отставку

Глава министерства общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко подал рапорт об отставке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем увольнении чиновник сообщил на личной странице в социальных сетях.

«Сегодня моя крайняя рабочая пятница в статусе регионального министра. С 07.11.2018 года я вновь просто пенсионер», – написал г-н Савченко.

Напомним, слухи о грядущей отставке министра общественной безопасности региона курсировали в течение всей осени. Евгений Савченко так и не сумел найти общий язык с курировавшим его ведомство вице-губернатором Олегом Климовым.

Наконец, к концу октября стало понятно, что решение об отставке – дело решенное. Вчера чиновнику вручили уведомление о сокращении его должности в связи с изменением структуры правительства области: глава Южного Урала подписал документ о новой структуре кабинета министров.

Теперь в составе правительства будут действовать семь заместителей губернатора вместо шестерых и один первый вице-губернатор. Формулировка новой должности заместителя губернатора полностью звучит «заместитель губернатора – министр общественной безопасности Челябинской области». Ее займет Олег Климов. Кресло еще одного вице-губернатора остается вакантным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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