В южноуральском правительстве произошли изменения

В правительстве Челябинской области произошли изменения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Борис Дубровский подписал постановление, согласно которому бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко исключен из состава правительства, а Олег Климов становится заместителем губернатора Челябинской области – министром общественной безопасности Челябинской области – именно так звучит его должность в новой редакции.

Напомним, Савченко отправили в отставку постановлением губернатора от 6 ноября 2018 года. Официальная причина: сокращение должности гражданской службы в государственном органе.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.11.18

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