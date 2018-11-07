В Миассе задержали бывшего сити-менеджера

Бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова задержали силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Станислава Третьякова задержали в здании администрации Миасса сегодня около 9:00.

По некоторым данным, бывший чиновник находился на встрече в кабинете главы города, откуда его вывели сотрудники ФСБ.

Станислав Третьяков подозревается в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году, пишет u74.ru. Эти деньги передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу. В 2013 году он стал и.о. главы администрации Миасса (после ареста своего предшественника Виктора Ардабьевского), а в 2014 году был утвержден в должности официально.

Некоторое время считался фаворитом среди претендентов на пост мэра, однако осенью 2015 года ушел в отставку и отказался от претензий на пост главы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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