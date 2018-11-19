Будет сидеть: экс-глава Миасса не смог выйти из-под стражи

Экс-глава Миасса не смог выйти из-под стражи.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновника задержали утром 7 ноября в кабинете главы города.

Станислав Третьяков подозревается в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу. В 2013 году он стал и.о. главы администрации Миасса (после ареста своего предшественника Виктора Ардабьевского), а в 2014 году был утвержден в должности официально.

Некоторое время считался фаворитом среди претендентов на пост мэра, однако осенью 2015 года ушел в отставку и отказался от претензий на пост главы города.

Центральный район суд Челябинска встал на сторону обвинения, считающего, что Третьяков может оказать давление на свидетелей или вовсе скрыться, и отправил его под арест до 7 января.

Сторона защиты подчеркнула: в данный момент обвинение строится на показаниях людей, которые сами находятся под следствием и обвиняются по «тяжелым» статьям – в мошенничестве и торговле наркотиками, и обжаловала решение суда, попросив изменить действующую меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил без изменения постановление Центрального районного суда: Третьяков останется под стражей до 7 января 2019 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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