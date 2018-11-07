Ни дышать, ни пить, ни гулять невозможно: иностранные эксперты назвали самые грязные города России

Челябинск назван самым грязным городом России. Компанию ему в числе «грязных лидеров» составляет Екатеринбург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики Numbeo – интерактивной онлайн-базы данных, позволяющей сравнивать информацию о жизни в разных странах и городах, составили рейтинг загрязненности 2018 года. Самый высокий индекс загрязненности отмечен в Монголии, Афганистане и Мьянме. Самые чистые страны – Финляндия (индекс загрязнения 12,19 против 92,86 в Монголии), Исландия и Эстония.

Россия оказалась в середине списка – на 48 месте: общий индекс загрязнения 63,37, индекс загрязнения окружающей среды – 109,21. По соседству расположились Тайвань (63,91 и 11, 36) и Колумбия (63,08 и 112,95).

Список самых грязных городов России возглавил Челябинск с показателями 82,84 и 148,97. В городе отмечено очень высокое загрязнение воздуха (80,62 балла по 100-балльной шкале), высокая загрязненность водных объектов, большие проблемы с вывозом мусора, а также неухоженность и необустроенность городской среды.

На втором месте Екатеринбург с показателями 75,03(общий индекс) и 132,15 (индекс загрязнения окружающей среды). Самыми большими проблемами этого города эксперты сочли качество атмосферного воздуха и питьевой воды, а также неопрятность городских территорий.

Обе российские столицы по уровню загрязнения оказались в средней зоне. В Москве фиксируется высокое загрязнение воздуха, в Санкт-Петербурге все показатели колеблются в средних значениях. Самый высокий – 58,6 по 100-балльной шкале – неудовлетворенность вывозом мусора.

Одним из самых чистых городов признан Нижний Новгород – общий индекс загрязнения 25,04, индекс загрязнения окружающей среды – 38,66. Примерно такая же экологическая ситуация отмечена в Словении, Австралии и Австрии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.11.18

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