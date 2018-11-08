После изнасилования в Уфе в полиции Челябинска начали проверку жалобы экс-сотрудницы на домогательства начальника

Челябинка уволилась из полиции из-за домогательств начальника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история жительницы Челябинска стала достоянием общественности после скандала, разгоревшегося в Уфе, где три высокопоставленных полицейских изнасиловали девушку-дознавателя.

Оказалось, что столица Башкирии – далеко не единственный город России, где высокопоставленные полицейские смотрят на своих коллег противоположного пола как на объект сексуальной эксплуатации. С подобным отношением столкнулась сотрудница патрульно-постовой службы Челябинска.

По словам женщины, началось все в 2012 году, когда в их полк назначили нового заместителя командира. Начальник стал проявлять неприкрытый интерес к 36-летней женщине. Сначала все было достаточно безобидно: старший офицер приглашал сотрудницу в кабинет на чай, предлагал конфеты. Позже начал откровенно приставать: зажимал в коридоре, делал практически незавуалированные намеки.

Женщина сразу дала понять, что интима от нее замкомандира не дождаться, но это не охладило его пыл. Тогда челябинка пожаловалась на приставания руководству. Однако добиться справедливости ей не удалось: в ответ на жалобы она получила обычные отписки с напоминанием о присяге и пожеланием стойко переносить тяготы службы. Через какое-то время горожанка ушла в декретный отпуск. Но когда вышла на работу, вновь столкнулась с домогательствами начальника.

Почти два года сотрудница ППС терпела приставания старшего офицера, так как не хотела потерять работу: она одна воспитывает четырех детей. Но в конце концов вынуждена была уволиться.

Впрочем, бывшие коллеги челябинки отнеслись к истории с недоверием, сводя суть конфликта к неуживчивости экс-полицейской.

Сейчас ГУ МВД проводит проверку жалоб экс-сотрудницы, хотя уволилась она полтора года назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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