Экс-полицейской, заявившей о домогательствах начальника, грозят судом

В южноуральском полицейском главке опровергли информацию о домогательствах в челябинской полиции.

Как сообщал ранее «Новый День», история жительницы Челябинска стала достоянием общественности после скандала, разгоревшегося в Уфе, где три высокопоставленных полицейских изнасиловали девушку-дознавателя.

По словам женщины, началось все в 2012 году, когда в их полк назначили нового заместителя командира. Начальник стал проявлять неприкрытый интерес к 36-летней женщине. Сначала все было достаточно безобидно: старший офицер приглашал сотрудницу в кабинет на чай, предлагал конфеты. Позже начал откровенно приставать: зажимал в коридоре, делал практически незавуалированные намеки.

Женщина сразу дала понять, что интима от нее замкомандира не дождаться, но это не охладило его пыл. Тогда челябинка пожаловалась на приставания руководству. Однако добиться справедливости ей не удалось: в ответ на жалобы она получила обычные отписки с напоминанием о присяге и пожеланием стойко переносить тяготы службы. Через какое-то время горожанка ушла в декретный отпуск. Но когда вышла на работу, вновь столкнулась с домогательствами начальника.

Почти два года сотрудница ППС терпела приставания старшего офицера, так как не хотела потерять работу: она одна воспитывает четырех детей. Но в конце концов вынуждена была уволиться.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области категорически заявляют, что вся эта история – выдумка. «Главное управление МВД России по Челябинской области опровергает информацию, размещенную ранее в некоторых СМИ, о якобы произошедших домогательствах в патрульно-постовой службе полиции УМВД России по г. Челябинску, сообщили в пресс-службе ведомства. – Так, в опубликованной информации сообщалось, со слов бывшей сотрудницы полиции, о том, что она подверглась домогательствам со стороны непосредственного руководителя. Подразделением собственной безопасности совместно с инспекцией по личному составу регионального ГУ МВД проведена проверка. Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Факты, изложенные женщиной, не подтвердились. Также установлено, что от бывшей сотрудницы ППСП за период ее службы и после увольнения каких-либо жалоб или заявлений о фактах домогательств в следственные органы не поступало».

В связи с этим Главное управление МВД России по Челябинской области официально опровергает информацию, заявленную женщиной в ряде СМИ. «Кроме того, ГУ МВД области в настоящее время готовит исковое заявление в суд в отношении бывшей сотрудницы полиции о защите чести и достоинства органов внутренних дел», – заявили в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.18

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