Аномальная дыра: Челябинск опять привлек к себе внимание скандалом

В Челябинске продолжают обсуждать скандал в одном из магазинов косметики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», московский блогер Андрей Петров заключил договор с челябинским магазином косметики: он должен был фотографироваться с посетителями. За «работу» блогеру заплатили 100 тысяч рублей. Но что-то пошло не так.

«Магазин нарушил условия нашего сотрудничества, когда, не согласовав со мной, начал вымогать у моих зрителей покупку косметики взамен на фото со мной, хотя фото со мной должен был получить каждый бесплатно. Я устроил им там скандал, засняв все на камеру, после чего ушёл из магазина. Пока я ожидал такси, ко мне подбежали охранники и меня скрутили, перед этим пытаясь надеть на меня наручники», – рассказал Петров в Instagram. Поклонницы попытались отбить его у охраны, но не получилось.

«Администратор магазина потребовала вернуть деньги за проведение встречи со зрителями, – продолжает блогер. – У меня не было выбора, и я их, естественно, вернул. Меня отпустили».

После этого Петров направился в полицию и заявил о нападении и мошенничестве. Магазин выступил со втсрченым иском, заявив, что болгер сам нарушил условия контракта и отказался отрабатывать выплаченный гонорар.

Эта история вызвала живейший отклик в соцсетях: «Вообще организаторы дикие! Средневековье какое-то, они даже прикасаться не имеют право!» – отмечают одни. «У нормального человека в голове возникает когнитивный диссонанс при виде парня, обмазанного косметикой. И желание накатать тоже. Пусть выражает свое мировоззрение дома, с закрытыми шторками, чтобы никто не видел. А в общественных местах извольте вести себя прилично и выглядеть тоже», – заявляют другие.

«Ну, когда-то и темный цвет кожи был неприличным и за это били. Бред слушать рассуждения о приличии от человека, призывающего избивать за внешний вид, возмущаются третьи. – Ну что за город! То мужик с пистолетом обещает парикмахеров убить, то бьюти-блогеры ... Что за аномальная дыра в нашем городе?»

«Я думал его на костёр ведут, а это фанаты оказывается», – продолжается обсуждение в соцсетях. «Что вы прицепились к блогеру? Его моральный и внешний облик – его дело. Смотрите на действия охранников. Завтра ваше лицо в этом магазине не понравится, и с вами сделают то же самое».

«Кто смотрит Ютуб, тот знает этого блогера. Он красится лучше, чем любая женщин, и умеет зарабатывать деньги на этом, а не трудясь по 10 -15 часов. Наши граждане, привыкшие только к серому и черному цвету, другого не воспринимают. И то, что охранники повели себя как дикие люди, схватив и волоча по улице Челябинска, в лучшем свете наш город не выставит».

«Дочка (13 лет) ходила на встречу с ним. Была уверенна, что сфоткаться с ним – бесплатно. Он говорил – о том же... Магазин решил пропиариться и заработать денег. Он возмутился, что на его имени хотят заработать! Какой бы он «праативный» ни был, его можно понять: все нюансы подобных акций наверняка были оговорены заранее, а тут – обман (его и малолеток, пришедших на встречу с ним)».

«Для меня в новости лишь нарушение условий договора и применение силы людьми, которые на это вообще никакого права не имеют. Но для подавляющего большинства эта новость про «бей тех, кто не как мы». Культ силы, наглости и хамства».

Впрочем, некоторые заподозрили в этой истории вирусную рекламу: дескать, и блогер никому не известный, и магазин непопулярный, а после скандала только и разговоров о том и о другом.

Челябинск, Павел Зварзин

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