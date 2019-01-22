В Челябинске напали на очередного бьюти-блогера

В Челябинске напали на московского бьюти-блогера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Игорь Синяк прилетел по приглашению компании, торгующей косметикой. Он должен был провести в магазине на северо-западе Челябинска три мастер-класса. И каждый раз у магазина его поджидала группа молодых людей: они выкрикивали в адрес блогера оскорбления и угрозы – вплоть до физической расправы.

В пресс-службе компании заявили, что хулиганы бросались на сотрудников и посетителей магазина, но охрана защитила всех, и блогер благополучно улетел из Челябинска. Почему решили не вызывать полицию, сотрудники организации не уточнили.

Отметим, что бьюти-блогерам вообще не очень везет с этой компанией. Так, в ноябре другой «московский гость» заявил, что на него напали возле магазина. Правда, тогда это были как раз представители охраны.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.01.19

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