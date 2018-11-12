Сотрудница челябинского ГУФСИН заявила о насилии со стороны руководителей (ВИДЕО)

Сотрудница ГУФСИН по Челябинской области заявила, что ее на рабочем месте избивали руководители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратилась женщина-капитан ФСИН Екатерина Шакурова. Она заявила, что ее дважды незаконно увольняли, дважды восстанавливали на работе в прежней должности, и каждый раз ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением.

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Екатерина Шакурова добавила, что с 2016 года, когда она впервые подверглась избиению и была незаконно уволена, ей не выплачивают заработную плату, при том, что капитан ФСИН является еще и матерью двух детей.

В отношении избивших ее офицеров было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои), однако, несмотря на все доказательства, дело было прекращено «за отсутствием состава преступления».

Сейчас женщина пытается восстановиться на работе во ФСИН в третий раз и обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием скорейшего рассмотрения дела об избиении, а также к главе ФСИН Геннадию Александровичу Корниенко с требованием разобраться в ситуации с незаконным увольнением и допустить ее до несения службы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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