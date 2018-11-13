Челябинское ГУФСИН ответило на обвинение в избиении сотрудницы

В ГУФСИН России по Челябинской области прокомментировали заявление бывшей сотрудницы Екатерины Шакуровой.

Как уже сообщал «Новый День», женщина обратилась в Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека обратилась и сообщила, что ее дважды незаконно увольняли, дважды восстанавливали на работе в прежней должности, и каждый раз ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением. В рукоприкладстве капитан ФСИН обвинила своего непосредственного начальника и вышестоящего руководителя. В пресс-службе ГУФСИН заявили, что все изложенные факты не соответствуют действительности.

«Сообщаем, что Екатерина Шакурова проходила службу в отделе охраны ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области с ноября 2006 по август 2016 года.

В мае 2015 года в отношении Екатерины Шакуровой была инициирована служебная проверка по факту неисполнения должностных обязанностей по занимаемой должности начальника караула. По итогам этой проверки она была уволена из органов УИС.

Шакурова посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд. Центральный районный суд рассмотрел ее заявление и не нашел оснований для признания незаконным увольнение истца со службы. Она подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд на решение Центрального районного суда.

В сентябре 2015 года Шакурова была восстановлена на службу. В августе 2016 года она была уволена из органов УИС в связи с окончанием контракта. В том же месяце Шакурова обратилась в суд с исковым заявлением о повторном восстановлении на службе.

В ноябре 2016 года Центральный районный суд вынес решение отказать в удовлетворении требований Шакуровой в полном объеме. Шакурова подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд, который оставил решение Центрального районного суда без изменения.

Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, также не соответствуют действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступлений», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Между тем, женщина пытается восстановиться на работе во ФСИН в третий раз и обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием скорейшего рассмотрения дела об избиении, а также к главе ФСИН Геннадию Корниенко с требованием разобраться в ситуации с незаконным увольнением и допустить ее до несения службы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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