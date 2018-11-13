В Магнитогорске из-за пневмонии закрыли школу

В Магнитогорске из-за пневмонии закрыли на карантин школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в школе №50 зафиксировано 13 случаев заболевания. Учеников перевели на дистанционную схему обучения. В других учебных заведениях города, где так же есть случаи пневмонии, ввели кабинетную систему, когда дети весь учебный день проводят в одном помещении и не встречаются с учениками из других классов.

Всего на сегодняшний день в Магнитогорске пневмонией болеют 25 школьников и 29 воспитанников дошкольных учреждений.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 13.11.18

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