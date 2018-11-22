В Челябинской области растет заболеваемость пневмонией

В Челябинске из-за вспышки пневмонии закрыли на карантин образовательное учреждение. Речь идет о школе №82 в Металлургическом районе – учебный процесс приостановлен до 2 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, рост заболеваемости внебольничной пневмонией отмечается во всем регионе. «За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 488 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 16% и среднемноголетнего уровня на 14%, – отмечают в ведомстве. – Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков».

Что касается заболеваемости острыми респираторными инфекциями, то ситуация оценивается как не эпидемическая. За 46 неделю 2018 года (с 12 по 19 ноября) зарегистрировано 20 тысяч 973 случая ОРВИ, показатель составил 63,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 19%. Рост отмечен по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 4%.

Случаев гриппа не зарегистрировано, утверждают в Роспотребнадзоре. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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