В Челябинской области всплеск пневмонии

Медики зафиксировали в Челябинской области существенный рост заболеваемости внебольничной пневмонией.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. За 45 неделю 2018 года (с 5 по 11 ноября) зарегистрировано 16 тысяч 995 случаев ОРВИ, показатель составил 51,4 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 14%. Снижение отмечено по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости ниже порога на 23% по совокупному населению, и ниже порога по всем возрастным группам.

Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

В то же время, отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За прошедший период 2018 года в Челябинской области зарегистрировано 488 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 16% и среднемноголетнего уровня на 14%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.

Напомним, на днях в Магнитогорске из-за пневмонии закрыли на карантин школу. После того, как в школе №50 было зафиксировано 13 случаев заболевания, учеников перевели на дистанционную схему обучения. В других учебных заведениях города, где так же есть случаи пневмонии, ввели кабинетную систему, когда дети весь учебный день проводят в одном помещении и не встречаются с учениками из других классов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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