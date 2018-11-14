Правозащитница: в копейской колонии до смерти забили заключенного

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели заключенного колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, тело осужденного было обнаружено в одном из помещений исправительной колонии №1 (Копейск) вечером 11 ноября.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело обнаружено в бытовом помещении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в силовом ведомстве.

О гибели заключенного впервые рассказала челябинская правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в социальных сетях. «Дошли до меня слухи, что в ИК-1 Копейска опять криминальный труп – осужденного забили за употребление наркотиков. В очередной раз», – написала она 12 ноября.

На следующий день, 13 ноября, появились подробности. «Осужденного в ИК-1 забили до смерти за употребление наркотиков некие «Блатные», – приводит правозащитница слова своего источника в исправительном учреждении. – Били его с 7-ми вечера, каким-то образом он прошел вечернюю проверку, хотя его не было на ней, уже мертвого его принесли в медсанчасть. Каким-то чудесным образом экспертиза показала, что он умер от передозировки. Как только произошло ЧП, в колонию приехало очень много сотрудников из управления. Судмедэкспертиза приехала только утром, а всю ночь работало над этим местное управление».

По словам другого источника, заключенного забили до смерти «местные авторитеты». Мужчину «жестоко били и пытали, чтобы он рассказал, где взял и с кем еще курил», пока тот не посинел и перестал подавать признаки жизни. При этом информатор утверждает, что в колонии «уже в открытую избивают заключённых и вымогают у них деньги».

В общественной наблюдательной комиссии признались, что пока только собирают информацию об инциденте, и о дальнейших своих действиях рассказать затруднились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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