Начальника копейской колонии №1 сняли с должности за убийство заключенного

14 сотрудников исправительной колонии №1 в Копейске привлечены к дисциплинарной ответственности, начальник колонии Сергей Самохин и его заместитель по безопасности и оперативной работе сняты с должности. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 11 ноября в одном из бытовых помещений колонии было обнаружено тело заключенного Евгения Кидинова.

Первой об этом рассказала челябинская правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в социальных сетях. «Дошли до меня слухи, что в ИК-1 Копейска опять криминальный труп – осужденного забили за употребление наркотиков. В очередной раз», – написала она 12 ноября.

На следующий день, 13 ноября, появились подробности. «Осужденного в ИК-1 забили до смерти за употребление наркотиков некие «блатные», – привела правозащитница слова своего источника в исправительном учреждении. – Били его с 7-ми вечера, каким-то образом он прошел вечернюю проверку, хотя его не было на ней, уже мертвого его принесли в медсанчасть. Каким-то чудесным образом экспертиза показала, что он умер от передозировки. Как только произошло ЧП, в колонию приехало очень много сотрудников из управления. Судмедэкспертиза приехала только утром, а всю ночь работало над этим местное управление».

«Версия ГУФСИН по Челябинской области о передозировке осуждённого Евгения Кидинова и ненасильственной смерти опровергнута сначала мной и коллегами по Gulagu.net, позже подтверждена материалами уголовного дела и результатами служебной проверки ФСИН, направленной в Минюст», – сообщает Владимир Осечкин.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего), а также по ч.4 ст.228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные с использованием служебного положения) по факту обнаружения в машине на въезде в ИК более 100 граммов наркотиков. «Это подтверждает нашу версию о тотальной коррупции в ИК-1, ОПС и наркотрафике под крышей коррумпированных сотрудников УИС», – заявил Осечкин, настаивая, что машина, в которой обнаружены наркотики была служебная.

Документ опубликован на странице Владимира Осечкина в Facebook

Напомним, в феврале 2016 года в ИК №1 уже разворачивалась подобная история: 36-летний мужчина скончался 8 февраля в городской больнице, куда его доставили из исправительного учреждения. Причиной смерти явилась черепно-мозговая травма.

По данным сообщества независимых правозащитников, волонтёров и родственников заключённых Gulagu.net, травмы, ставшие причиной смерти осужденного ИК №1, были причинены ему еще в конце января. Мужчину очень сильно избили. «С целью сокрытия данного особо тяжкого преступления злоумышленники ввели некую инъекцию с целью имитации отравления сильнодействующим наркотиком», – сообщали тогда правозащитники.

Добавим, что в ИК№1 в Копейске отправили после вынесения приговора бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, однако на прошлой неделе его перевели в другое исправительное учреждение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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