В ИК-25 Златоуста найден мертвым заключенный

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти заключенного, отбывавшего наказание в исправительной колонии №25 Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину без признаков жизни обнаружил вечером 22 января в одном из помещений промзоны учреждения.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ ФСИН России по Челябинской области утверждают, что медики проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Напомним, ранее появилась информация, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбужденно уголовное дело по факту смерти заключенного ИК-1 в Копейске 12 ноября 2018 года. «По результатам экспертного заключения, причиной смерти потерпевшего явилась закрытая сочетанная травма тела, – заявили в СУ СКРФ по Челябинской области. – Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления».

Златоуст, Павел Зварзин

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