Челябинцы возмутились: власти забивают городское пространство информационным шлаком

Член Общественной палаты Челябинской области предложил спросить у горожан, нужна ли им радиореклама на улицах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятным «наследством» саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых планируется в Челябинске в 2020 году, может стать наводнение новых пешеходных пространств «шлаком» аудиорекламы. Такое опасение высказал член Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко.

«Убогий визуальный ряд на улицах давно стал привычным. Он портит имидж города и никого не радует. Но и раздражает он жителей не слишком сильно, так как каждый человек всегда волен перевести свой взгляд на что-то приятное. А вот не слушать уличную аудиорекламу, назойливо заливающую в уши информационный мусор, почти невозможно. Это не телевизор, и не интернет – человек не может ее выключить», – заявил общественник на своей странице в соцсетях.

Если раньше рекламу можно было услышать разве что на Кировке и в благоустроенной части парка Гагарина, то теперь «эта чума всё больше распространяется по городу», сетует член общественной палаты. «На днях прогулялся по проспекту Ленина, от памятника Курчатову до площади Революции. Громкоговорители работали на всем протяжении маршрута, и приятная легкая музыка неумолимо сменялась рекламными блоками», – отметил г-н Минченко.

Дальнейшие перспективы удручают. «Вполне очевидно, что все пешеходные пространства, создаваемые к саммитам ШОС и БРИКС, будут заполнены этим шлаком. И вполне очевидно, что ради копеечных выгод муниципальные власти продадут все наши улицы рекламным компаниям. Как и все прочие наши интересы, если мы не будем их отстаивать», – заявил общественник.

При этом «снять» проблему в Челябинске вполне возможно, убежден Андрей Минченко: все громкоговорители смонтированы на опорах городского освещения и горэлектротранспорта, то есть с ведома муниципалитета. Поэтому именно горожане вправе решать: быть или не быть аудиорекламе на улицах Челябинска. «Нужно провести голосование по данной теме. Хотя бы потому, что речь идет о насильственном навязывании горожанам аудиорекламы, избавиться от которой возможно, только заткнув уши. Зачем она нам нужна? Ради очевидно мизерных поступлений в бюджет?» – задается вопросом общественник.

Выяснить общественное мнение вполне возможно на платформе созданного на портале госуслуг сервиса «Активный житель 74», который позволяет провести общегородское голосование.

Отметим, что жители Челябинска уже на протяжении нескольких лет выражают недовольство расползающейся по городу аудиорекламой. Так, в апреле этого года горожан возмутила аудиореклама, появившаяся на Алом поле, в том числе и невероятной громкостью: объявления слышали даже рядом с главным корпусом ЮУрГУ. Тогда оператор аудиорекламы объяснил это проверкой оборудования, готовившегося к сопровождению шествия Бессмертного полка. Однако и теперь многие челябинцы жалуются на громкую рекламу, льющуюся из громкоговорителей на центральных перекрестках областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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