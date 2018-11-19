Если проявят активность: власти Челябинска готовы избавить горожан от «информационного шлака», но…

Власти Челябинска обещают избавить горожан от «информационного шлака», если горожане проявят активность и подтвердят, что им мешает уличное радио. Об этом сегодня заявила первый вице-мэр Наталья Котова.

Как уже сообщал «Новый День», жители Челябинска на протяжении нескольких лет выражают недовольство расползающейся по городу аудиорекламой. Так, в апреле текущего года горожан возмутила аудиореклама, появившаяся на Алом поле, в том числе и невероятной громкостью: объявления слышали даже рядом с главным корпусом ЮУрГУ. Тогда оператор аудиорекламы объяснил это проверкой оборудования, готовившегося к сопровождению шествия Бессмертного полка. Однако и теперь многие челябинцы жалуются на громкую рекламу, льющуюся из громкоговорителей на центральных перекрестках областного центра и на Кировке.

На прошлой неделе один из членов Общественной палаты Челябинской области высказал опасение, неприятным «наследством» саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых планируется в Челябинске в 2020 году, может стать наводнение новых пешеходных пространств «шлаком» аудиорекламы: «Эта чума всё больше распространяется по городу, – заявил Андрей Минченко. – Вполне очевидно, что все пешеходные пространства, создаваемые к саммитам ШОС и БРИКС, будут заполнены этим шлаком. И вполне очевидно, что ради копеечных выгод муниципальные власти продадут все наши улицы рекламным компаниям. Как и все прочие наши интересы, если мы не будем их отстаивать».

Горожане написали в мэрию обращение с требованием отказаться от аудиорекламы. Чиновники пообещали прислушаться к мнению челябинцев, если это мнение будет активно высказываться.

«Мы готовы отказаться от аудиорекламы, – сообщили РИА «Новый День» в администрации Центрального района и заверили: «Во второй части Алого поля стрит-радио не появится ни при каких обстоятельствах.

Челябинск, Светлана Намская

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