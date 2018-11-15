Челябинск наводнили маршрутки-«призраки»

Челябинцы продолжают замечать на дорогах маршрутные такси, которых официально не существует.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы выразили недоумение продолжающейся работой маршрутных такси на маршруте №64. Странную ситуацию обсудили в сообществе «Челябинский транспорт».

«С какой стати маршрутное такси 64 всё ещё продолжает разъезжать по городу? Если не ошибаюсь, в феврале или марте был заключен временный договор на 180 дней. Но ведь 180 дней как бы прошли... Объясните кто-нибудь», – написал один из участник группы. «Всё по той же причине, что 9 и 79», – ответили вопрошающему.

Согласно данным сайта управления транспорта Челябинска, у этого маршрута в настоящее время нет перевозчика, а ранее действовавшие маршрутные листы признаны недействительными.

Впрочем, каких-то дальнейших действий в мэрии предпринимать не собираются, считая, что ответственность за работу нелегальных маршрутов не несут, а разбираться с ними должна полиция. Хотя еще прежний руководитель управления транспорта Роман Болотов заявлял, что именно чиновники мэрии совместно с сотрудниками полиции будут бороться с маршрутками. В февраля этого года для борьбы с «нелегалами» администрация приобрела крупногабаритный эвакуатор.

Впрочем, как рассказали РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД Челябинска, нелегальные маршрутки обычно не арестовывают. «Раз в неделю у нас проходят оперативные мероприятия с участием представителей территориального управления Государственного автодорожного надзора, – рассказали в ведомстве. – В случае, если выясняется, что машина работает нелегально, сотрудники УГАДН составляют протоколы по фактам незаконной предпринимательской деятельности и перевозки пассажиров в отсутствие транспортного листа». А вот эвакуируют транспортное средство лишь в случае его технической неисправности либо нарушения правил дорожного движения.

Между тем, нелегальные перевозчики нарушают не только законодательство в сфере предпринимательства. Так, вчера утром водитель маршрутного такси, следовавшего по маршруту №9 (исключен из сводного реестра), устроил гонки по городу, а когда пассажиры сделали ему замечание, отказался открывать двери, а одной из горожанок пригрозил, что зарежет ее. В мэрии по этому поводу лишь развели руками, заявив, что с происшествием должна разбираться полиция. В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что в настоящий момент по этому инциденту проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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