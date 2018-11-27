В Челябинске маршрутчик-наркоман сбил пенсионерку

Водитель челябинской маршрутки, бывший под наркотиком, отправил пенсионерку в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Челябинску, инцидент произошел вчера, 26 ноября, в 12:00 на улице Степана Разина.

42-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит», следовавшего по маршруту №64, на территории парковки совершил наезд на пешехода, двигающегося слева направо по ходу движения автомобиля. «В результате ДТП пешеход, женщина 1952 года рождения, получила телесные повреждения, была госпитализирована», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что у маршрутчика были признаки наркотического опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Следует сказать, что в настоящее время маршрут №64 официально не обслуживается ни одним из перевозчиков. В свою очередь, в мэрии Челябинска отказываются брать на себя ответственность за инциденты с нелегальными маршрутками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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