В Челябинске столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

Челябинка пострадала в столкновении двух маршрутных такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД городского управления МВД, инцидент произошел вчера, 20 ноября, в 10:20 рядом с домом №60 по улице Чайковского в Курчатовском районе Челябинска.

34-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», следовавший по маршруту №48, столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Фиат Дукато» (маршрут №96) под управлением 44 летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 32-летняя пассажирка микроавтобуса «Фиат Дукато». Женщина получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. Следует отметить, что у водителя 96-й маршрутки инспекторы ГИБДД констатировали состояние наркотического опьянения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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