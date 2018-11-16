Кто челябинца обидит… В Подмосковье задержали бойца ММА «Бизона» Гонтарева (ВИДЕО)

Бойца ММА Евгения «Бизона» Гонтарева задержали в Московской области по подозрению в разбое. Его жертвой стал житель Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Челябинска решил продать в столице свой Hummer. На объявление откликнулся Гонтарев. «Хозяина попросили привезти машину в Подмосковье, там его поломали, отняли тачку и уехали в клуб – отдыхать», – описывает дальнейшие события телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, Гонтарев и два его приятеля отобрали у челябинца не только машину, но и три айфона, золотые украшения и 30 тысяч рублей.

Сегодня спортсмена задержали: сначала он решил, что бойцы в масках – это розыгрыш и даже попытался подраться с ними, но ОМОН оказался сильнее.

Напомним, Гонтарев провел в MMA 10 боев, в 3 победил, в 6 проиграл, 1 поединок завершился вничью.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.11.18

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