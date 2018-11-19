Его последний привет: в Челябинске появились тефтелевы арки (ФОТО)

Без пяти минут отставной мэр Челябинска Евгений Тефтелев оставляет город с неосвещенными жилыми кварталами, но зато с праздничной иллюминацией, перегораживающей одно из немногих мест для прогулок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что вопрос об отставке градоначальника будет решаться только днем 20 ноября на заседании Челябинской городской Думы, Евгений Тефтелев проблемами Челябинска уже не занимается: сегодня он не явился на еженедельное аппаратное совещание в мэрии. Его отсутствие объяснили делами в правительстве области.

Кстати, по этой же причине – крайней занятости в правительстве, пока еще мэр не сопровождал главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина во время его визита в Челябинск. Эту обязанность возложили на Владимира Елистратова, которому предстоит стать ВРИО главы города.

Впрочем, это не единственная задача, которую Елистратову придется выполнять за своего начальника: сегодня губернатор Борис Дубровский озвучил ему список первоочередных поручений. Среди прочего – осветить набережную реки Миасс возле памятника Столыпину – фонари там установили давно, но до сих пор ни один из них не горит. Еще одна проблема – парк имени Гагарина, требующий строчного обновления. И это только то, о чем сказал губернатор. До всего этого и много чего еще у бывшего мэра руки не дошли.

Например, до Кировки: казалось бы, главную пешеходную улицу города должны были привести в порядок в первую очередь, однако она по-прежнему пестрит многочисленными разнокалиберными вывесками и толстенными проводами, перечеркивающими любой фасад.

Зато сегодня на Кировке начали устанавливать опоры для новогоднего освещения. Проект утверждал еще Тефтелев: улицу от Карла Маркса до Труда массивные металлические арки разделили на 2 части.

Украсит ли это город, пока не ясно, – сотворить в Челябинске нечто похожее на иллюминацию Москвы и Санкт-Петербурга, чего так хотелось уходящему мэру, не позволили финансы. А вот то, что эта громоздкая конструкция затруднит движение по пешеходной улице, уже очевидно.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 19.11.18

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