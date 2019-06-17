Мэрия Челябинска избавляется от «подарка» РМК

Управление дорожного хозяйства Челябинска начало демонтаж конструкций для иллюминации, подаренных РМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе на улице Кирова начали демонтаж конструкций для новогодней иллюминации, установленных в конце декабря прошлого года. Об этом сообщила и.о. начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Ирина Степанова.

Уже с началом установки массивных конструкций, «подаренных» Челябинску Русской медной компанией, многие горожане отнеслись к ним весьма настороженно. И дело даже не в весьма сложных взаимооотношениях, сложившихся между челябинцами и медной корпорацией. Напомним, именно РМК пытается построить в десятке километров от областного центра Томинский горно-обогатительный комбинат – предприятие, по мнению ряда экологов, несущее целый ряд угроз для и без того весьма проблематичной экологической ситуации в городе и окрестностях.

Дело в весьма своеобразной эстетической составляющей: опоры вызывали прямые ассоциации с одним из предметов нижнего белья, и очень быстро в народе стали называться не иначе, как «стринги» или «трусы», иногда с отсылкой к компании, подарившей этот малоэстетичный предмет челябинцам. К тому же, новые конструкции крайне затрудняли передвижение по единственной пешеходной улице города.

Власти города обещали: когда иллюминация начнет действовать, Челябинск станет один в один как Москва или Санкт-Петербург. Но финансирование мероприятия (по заявлению пресс-службы РМК, на подсветку всей Кировки – а это еще и подсветка фонтана и остановка гигантского светящегося снеговика – холдинг потратил 8 миллионов рублей) явно не дотягивало до столичного уровня, со всеми вытекающими из этого огрехами.

Но больше всего возмутило горожан, что и через полгода после празднования Нового года, конструкции так и остались торчать бельмом в самом центре города, давно уже лишившись иллюминации. Более того, оказалось, что опоры «стрингов» прочно встали в канавах ливневой канализации, поставив пешеходную зону перед угрозой подтопления. При этом, мэр Челябинска Владимир Елистратов поначалу даже удивился озабоченности горожан. Лишь после того, как один из гражданских активистов записал видеоролик, поиздевавшись на подобной «философичностью» подхода градоначальника, чиновник заявил, что попросит оценить возможность демонтажа конструкций.

И вот, теперь управление дорожного хозяйства начало демонтаж конструкций. Теперь за то, чтобы избавиться от «подарка» медной корпорации, Челябинск вынужден будет оплатить эти работы из собственной казны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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