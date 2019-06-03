«Подарок РМК» может влететь Челябинску в копеечку

В мэрии Челябинска озаботились судьбой металлических «стрингов» от РМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации города выяснят, сколько времени и денег потребуется на демонтаж новогодних конструкций, до сих пор торчащих на Кировке. Об этом сообщил глава города Владимир Елистратов.

Интересно, что свое заявление чиновник сделал после появление в интернете очередного ролика с возмущениями по поводу торчащего в самом центре города «безобразия». «Вот видите эти белые трусы? Это конструкции, которые поддерживали подсветку пешеходной улицы на Новый год. Её смонтировала Русская медная компания, логотипы которой здесь висели, а потом они исчезли, – рассказал автор видео, координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов. – В конце января подсветку убрали, а конструкции остались.

И, вот, идут месяцы, и челябинцы начали что-то подозревать: «А когда же уберут эти конструкции?» На что мэр, кажется, ответил: неужели они кому-то мешают? Это было смешно. Особенно весело, что уродливые опоры этих конструкций задерживают воду в дождевом лотке: они практически полностью его перекрыли на протяжении всей пешеходной улицы.

Вишенкой на торте является то, что все это безобразие происходит напротив здания Законодательного собрания Челябинской области. В общем, кто только об этой теме не писал: и депутаты, и СМИ. И все возмущаются. Но никто не может решить эту проблему. Представляете? Это столица Южного Урала, и никто не может демонтировать эти конструкции, которые стоят на главной пешеходной улице. Это просто восхитительная история».

Занятно и другое: новогодняя подсветка представлялась как подарок городу от Русской медной компании, вот уже несколько лет пытающей понравиться челябинцам, крайне недовольным перспективой строительства у них под боком Томинского горно-обогатительного комбината – крайне опасного производства, как считают экоактивисты. Однако, теперь выясняется, что подарок может оказаться весьма небезвозмедным. Ведь вполне вероятно, что демонтировать конструкции придется властям города, за счет средств городского же бюджета. То есть за пиар РМК придется заплатить все тем же челябинцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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