Деньги не пахнут: оформлением Кировки занимается фигурант уголовного дела о хищении бюджетных средств (ФОТО)

Одна из центральных улиц Челябинска – пешеходная Кировка должна кардинальным образом преобразиться к саммитам ШОС и БРИКС. Правда, пока никто не знает ни как она будет выглядеть после преображения, ни где взять на реконструкцию деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть улицы Кирова от проспекта Ленина до улицы Труда решили сделать пешеходной в 2000 году. 13 сентября 2004 года этой зоне присвоили официальное название «Кировка» и статус культурно-досугового комплекса. «За 14 лет эксплуатации значительная часть объектов обветшала и требует замены или обновления», – заявила сегодня на заседании комиссии по соцполитике Челябинской городской Думы исполняющая обязанности начальника городского управления культуры Элеонора Халикова.

По словам чиновницы, в первую очередь планировалось заменить на более современные 10 павильонов – эту работу оценили в 6 млн рублей и собирались взять на ее исполнение банковский кредит. Но банки денег не дают, требуя, чтобы город выступил поручителем по займу. Предприниматели участвовать в реконструкции тоже отказываются.

Эта ситуация не понравилась депутатам: «Если предприниматели, несколько лет извлекавшие прибыль из работы на Кировке, не готовы вкладываться в реконструкцию, тогда пусть будут другие, которые готовы».

Было отмечено, что вопрос обсуждается уже 2,5 года, но даже дизайн-проекта никто до сих пор не видел. «Куча проводов, стоят какие-то странные конструкции, киоски непонятные», – прокомментировал ситуацию спикер городской Думы Станислав Мошаров.

Управление культуры предлагает выделить деньги на реконструкцию из бюджета, но закладывать финансирование на реализацию непонятных планов депутаты не рискнули.

Кроме того, выяснилось, что заниматься новогодним оформлением Кировки будет компания «Элефант» – та самая, что фигурирует в уголовном деле о миллионных хищениях во время организации российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года (напомним, в рамках этого дела 19 июля силовики задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Антона Бахаева).

Депутатов это несколько обескуражило, но чиновники поспешили заявить, что новогоднее оформление Кировки оплачивает частный инвестор – компания РМК (строящая в десятке километров от Челябинска Томинский ГОК), который имеет право выбирать любого подрядчика.

Тем не менее, депутаты попросили зафиксировать свое мнение: подрядчик ненадежный.

И решили вернуться к вопросу через 3 месяца, потребовав представить дизайн-проект и четкие расчеты.

Кировка считается одной из самых благоустроенных улиц Челябинска

Ее так же можно назвать одной из самых пестрых – от обилия разнокалиберных вывесок и разноцветных объектов рябит в глазах

Каждый старается выделиться на общем фоне

Для привлечения внимания владельцы и арендаторы зданий готовы на все: например, выкрасить кирпичную кладку в грязно-зеленый цвет,

заклеить окна и фасады всякой ернудой

Или изуродовать симпатичную избушку рекламой вездесущей компании

По Кировке скоро станет совсем невозможно ходить: боковые аллеи перегорживают всевозможные летние пристрои и киоски,

а по центру устанавливают громоздкие метлаллические конструкции

И даже красивые фонари не видны за плотными сетями проводов

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 20.11.18

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