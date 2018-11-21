В Челябинске отменили приговор коллекторам, запугавшим до смерти женщину

Челябинский областной суд отменил приговор трем коллекторам, признанным виновными в самоуправстве.

Как уже сообщал «Новый День», в июне 2014 года челябинка взяла в микрофинансовой организации небольшую сумму, обязуясь возвратить через две недели 6,5 тысяч рублей. 11 июля 2014 года она внесла 1,5 тысячи рублей, затем через месяц 5,5 тысяч и чуть позднее еще 3 тысячи рублей. Но погасить долг так и не смогла. На ее телефон начали звонить коллекторы, затем сообщения с угрозами появились на страницах дочери должницы в соцсетях.

В мае 2015 года после разговора с коллектором женщина от отчаяния пыталась покончить с собой. Год челябинка провела на больничной койке, но так и не смогла оправиться. В июне 2016 года она умерла. После смерти женщины коллекторы, продолжая угрожать, начали требовать деньги у ее дочери. История стала достоянием СМИ. И только в ответ на множество публикаций в прессе были возбуждены уголовные дела.

В июле 2018 года Ленинского районного суда Челябинска признал двух мужчин виновными в самоуправстве с угрозой применения насилия (статья 330 УК РФ) и приговорил к 3 годам 6 месяцам и 4 годам колонии-поселения соответственно. Третьего за незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств (статья 228 УК РФ) отправили на 4 года в колонию общего режима.

Приговор обжаловали подсудимые и их защитники. Первые двое просили их оправдать, третий – смягчить назначенное наказание. Осталась недовольной вердиктом и сторона обвинения: прокурор в апелляционном представлении указал на необоснованную переквалификацию районным судом действий виновных с вымогательства на самоуправство, полагал назначенное наказание несправедливым в виду его чрезмерной мягкости.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел это дело в апелляционном порядке и отменил решение первой инстанции. Подсудимые признаны виновными в вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ), а один из них – еще и в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Всех троих отправили в колонию общего режима: одного на 6 лет, двоих – на 7 лет с последующим ограничением свободы на 2 – 2,5 года. Кроме того, осужденные должны будут заплатить штраф: в зависимости от степени участия 150 тыс, 500тыс и 600 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.11.18

В Челябинске столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие. / Рейс «Москва – Челябинск» задержали на несколько часов из-за ЧП в Шереметьево. / В челябинской колонии умер младенец, еще шестеро госпитализированы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»