В Челябинской области таксист напал на школьницу

В Магнитогорске таксист домогался к севшей к нему в машину девочке-подростку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске ищут мужчину, который напал на 15-летнюю школьницу. Поиски начала мама девочки, обратившаяся к горожанам в социальных сетях с просьбой откликнуться очевидцев нападения на ее дочь.

«Пятнадцатилетний подросток-девчонка сегодня села в такси. Серая 8-ка. Этот упырь сходу стал расспрашивать ребенка о месте учебы, имени, о том, что она делает вечером и не желает ли с ним куда-то пойти вечером. Получив отрицательный ответ, он начал хватать ее за руку и стараться удержать в своей ублюдочной машине», – написала женщина.

К счастью, школьница сумела вырваться и убежать. О произошедшем она рассказала матери.

Семья обратилась за помощью в полицию Магнитогорска. Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.11.18

«Они нас точно заморозят!» На теплотрассе в центре Верхнего Уфалея за полтора месяца произошло пять аварий. / Копейчанин, зверски расправившийся с собственным дядей, отправится в колонию. / Челябинцы могут привиться от гриппа во время шоппинга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»