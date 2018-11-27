Новый поворот: таксист, обвиненный в приставаниях к школьнице, сам пришел в полицию

Магнитогорец, которого мать девушки-подростка обвинила в приставаниях к дочери, заявил о своей невиновности.

Как уже сообщал РИА «Новый День», о нападении на дочь мать 15-летней школьницы сообщила в конце минувшей недели. Она обратилась к магнитогорцам в соцсетях с просьбой помочь в поиске очевидцев инцидента.

По словам женщины, ее дочь села в такси, но водитель машины повел себя слишком развязно: «сходу стал расспрашивать ребенка о месте учебы, имени, о том, что она делает вечером и не желает ли с ним куда-то пойти вечером. Получив отрицательный ответ, он начал хватать ее за руку и стараться удержать в своей машине».

Мать школьницы обратилась за помощью в полицию Магнитогорска. Сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку.

Однако уже на следующий день водитель такси сам пришел в полицию, узнав об обвинениях в социальных сетях. Мужчина подал собственное заявление. Он заявляет, что рассказ магниготорчанки не имеет отношения к действительности и требует, чтобы полиция разобралась в произошедшем. По словам таксиста, он, действительно, разговорился с девушкой, показавшейся ему старше своих лет. Однако, когда понял, что везет школьницу, все разговоры прекратил, и не позволял себе ничего лишнего.

В полиции Магнитогорска ведут проверку по обоим заявлениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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