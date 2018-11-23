В Челябинске вынесли приговор мужчине, зверски убившему школьницу

Челябинский областной суд огласил приговор 43-летнему жители Сатки, убившему школьницу.

Как уже сообщал «Новый День», 24 июля 2017 года 14-летняя жительница Сатки отправилась на прием к врачу в местную поликлинику. В полдень девушка вышла из кабинета отоларинголога, однако домой не вернулась. Родители пропавшей обратились в полицию, сообщив, что у девочки болело ухо, поэтому встречаться с друзьями она бы не стала. По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело. Тело нашли через неделю в лесопосадках.

По подозрению в убийстве был задержан местный житель.

Как выяснилось в ходе следствия, нетрезвый мужчина и девушка столкнулись в районе реки. Он начал приставать к школьнице, но та отказалась с ним разговаривать, тогда он схватил нож и нанес девочке множественные ранения, от которых она скончалась на месте. Тело убийца спрятал в лесу.

Во время следствия мужчина вину в убийстве признал и даже указал место, где спрятал труп. Однако в судебном заседании от первоначальных показаний отказался. Вынося решение, суд в качестве смягчающего обстоятельства учел активное способствование раскрытию преступления в ходе расследования. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений- мужчина уже был судим за изнасилование ребенка.

На этот раз органы предварительного следствия тоже обвиняли его в покушении на изнасилование, однако доказать этого не удалось.

Поэтому мужчина признан виновным в убийстве и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в колонии особого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание – ограничение свободы на срок один год шесть месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Приговором с осужденного в пользу матери убитой в качестве компенсации морального вреда взыскан 1 миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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