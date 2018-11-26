Экзамен не выдержан: челябинские дорожники не справились с небольшим снегопадом (ВИДЕО)

Снегопад, как всегда, вызвал в Челябинске дорожный коллапс: сегодня утром город встал в 8-балльных пробках. К 9 утра следов уборки не обнаружилось даже на центральных магистралях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников оценил ситуацию, как штатную. По его словам, ночная смена вышла на дороги в 20:00 в воскресенье. «Были произведены противогололедные мероприятия. Порядка 1700 тонн противогололедного материала на дорогу высыпали. Сейчас сформированы 8 колонн, которые эстетически город уберут», – сообщил Алейников. Позднее представитель управления по транспорту и дорожному хозяйству выдал другую информацию: уборочная техника вышла на дороги только в 3 часа ночи, основные магистрали расчищены, сейчас в городе работает 160 машин.

Исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов заявил, что лично уборки пока не заметил.

Между тем, автомобилисты жалуются, что даже вовремя произведенная уборка после снегопадов облегчает движение незначительно: снег сгребают на правую полосу, сужая тем самым проезжую часть. По словам сотрудников дорожных служб, при мэре Юревиче у них было четкое указание чистить не только проезжую часть, но и обочины. Сейчас такого распоряжения нет, главное – обработать дороги реагентами, плавящими снег и лед. Такой подход не нравится ни автомобилистам, ни пешеходам: едка грязь разъедает металл, портит обувь, обжигает лапы домашним животным, разносится по домам и учреждениям. В итоге, морозной зимой в городе гораздо грязнее, чем дождливой осенью.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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