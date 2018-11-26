В челябинках убивают женщин: горожане требуют запретить использование реагентов на дорогах

В Челябинске возобновили сбор подписей под петицией за запрет использования реагентов на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале текущего года на сайте change.org была опубликована петиция, авторы которой потребовали убирать улицы Челябинска только механическим способом. Тогда чиновники внимания на мнение горожан не обратили. Но в последние дни возмущение горожан вспыхнуло с новой силой.

«В Екатеринбурге выпал снег и дороги чистые ,белые, грязи нет… В Челябинске выпал снег, дороги мокрые и грязные в те же -12... Как прекратить безобразие с посыпанием дорог?» «А после вымерзания воды с дороги появляется пыль, вся эта химия, посыпанная на дорогу, стоит столбом, и все дышат этим… Вот где жуть то...» – пишут горожане в соцсетях.

«Вот тоже самое и сегодня! Ехали от Еката – снег чистый, дорога сухая, обочины белые. За 80 км до Че пошла грязь, жижа, фары залепило, а снега белого на обочинах нет – грязь жидкая только ... В общем, грустно – слов нет!»

Городские власти объясняют выбор реагента дешевизной. Горожане возмущены: экономя на уборке улиц, чиновники гробят их здоровье и имущество. Поэтому сегодня, когда после небольшого снегопада на дороги высыпали тонны реагента, сбор подписей под петицией возобновился.

«Реагенты создают повышенную влажность и грязь, тем самым повышают вероятность ДТП на дорогах. Дороги становятся скользкими, ухудшается видимость, поскольку свет фар отражается от мокрого покрытия. Грязь закрывает дорожную разметку и плохо счищается со стекол автотранспорта.

Реагенты имеют отрицательное воздействие на обувь, лакокрасочные покрытия техники. Грязь проникает в дома, офисы, подъезды, квартиры. Идет повышенный расход водных ресурсов для устранения грязи. Город Челябинск становится похож на свинарник, – пишут вторы петиции. – Реагенты приводят к появлению в окружающей среде большого количества отравляющих веществ и несет опасность не только для людей и животных, но и для коммунального хозяйства, почвы и природы, а также разрушению дорожного покрытия в весенний период и период зимних оттепелей(при резкой смене температурного режима). На обочинах обработанных дорог не растет трава. В весенний период весь соляной раствор стекает в реки и убивает все живое большим содержанием соли.

Челябинск, по оценкам экологов, входит в черный список самых грязных городов России, наиболее неблагоприятных с точки зрения прежде всего атмосферного воздуха и накопления отходов. Дорожные реагенты только усугубляют ситуацию.

Большинство северных европейских стран отказались от использования реагентов и используют механическую уборку снега».

На момент публикации петицию подписали 1 тысяча 944 человека.

Между тем, горожанки заявляют, что чиновники своими действиями просто убивают в них женщин:

«В этом сезоне вновь вошли в моду брюки «палаццо» – это такие очень красивые широкие и длинные женские брюки, которые особенно красиво выглядят, когда выполнены из струящихся натуральных тканей, – написала в соцсетях активист движения «Челябинск, дыши!» Татьяна Попошева. – Уже думаете к чему это я? А вот к чему…

Сегодня днем было -11 , до этого выпал реденький небольшой снежок. Подчеркиваю: очень скромный снежок. И при этом все дороги нашего многострадального города оказались засыпанными солью настолько сильно, что ее оказалось гораздо больше, чем выпало снега. Весь город утонул в черной хлюпающей жиже. И о каких брюках «палаццо» может идти речь в таких условиях?

Четыре года назад мэрия Челябинска вынудила меня отказаться от зимней обуви даже на небольшом каблуке, потом пришлось отказаться от замшевой обуви зимой, т.к. замша и жижа никак не гармонируют между собой, теперь вот нет никакой возможности следовать модному веянию, которое очень мне нравится.

Уже четыре года я боюсь наступления зимы в Челябинске. Нет, я не боюсь снега, не боюсь холода. Я боюсь этой отвратительной черной жижи в любую погоду. Мне не нравятся резиновые сапоги даже на меху. Уже четыре года мэрия Челябинска растворяет в этой мерзости мою нежную женскую душу, которая грезит о замшевых сапогах и брюках «палаццо».

А сапоги и брюки скучают в шкафу ожидая: вдруг вернутся те прекрасные времена, когда дороги зимой просто чистили, снег был белым, а дамы красивыми и модными. А вы помните? Так было совсем недавно».

«К сожалению, негативный опыт Москвы заразителен, – прокомментировала ситуацию внештатный эксперт Минприроды России Оксана Цитцер. – Не только обувь, шины, асфальт и газоны разрушаются, испарения и иное попадание в воздух приводит к постоянным аллергическим и простудным заболеваниям, повальным тонзиллитам и пр., поражающим в первую очередь детей, дышащих в приземном слое... В Москве несколько лет назад погибли ВСЕ насаждения вдоль дорог, включая кольцевые дороги... ВНИИПрироды проводило глубокое расследование – химия из противогололедных... Наблюдала еще в 1990 году в Европе, в Карсруэ, потом часто в Скандинавии – во время гололеда сыплют черную гранитную крошку, которую потом собирают... А поскольку земля и прочая грязь на дорогах там отродясь не присутствует – собранную крошку даже не промывают!!! И зимой и летом народ ходит дома в уличной обуви и она чистая!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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