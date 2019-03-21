«Токсичная масса»: опасность дорожных реагентов заинтересовала Госдуму

Представители мэрии Москвы проигнорировали приглашение Госдумы и не явились на заседание рабочей группы думского комитета по экологии, хотя единственный вопрос повестки дня касался горячей и токсичной для столицы темы: бесконтрольного использования противоголоденых реагентов (ПГР). Нежелание столичных чиновников отвечать на неудобные вопросы вполне объяснимо: ученые и врачи привели очень весомые аргументы против использования ПГР, после чего любые объяснения властей покажутся лишь слабым оправданием.

Заседание в нижней палате парламента прошло накануне, а днем раньше этот же вопрос эксперты с жаром обсуждали в офисе партии «Яблоко». И там, и в Госдуме, аргументы противников «засаливания» московских улиц пришлось опровергать представителю Ассоциации зимнего содержания дорог Анне Климентовой. Именно эта Ассоциация работала над новым «реагентным» ГОСТом, а в ее учредителях – производители этих реагентов и их торговые дома.

Тема реагентов в Москве звучит все более остро, и было бы странно, если бы думский комитет по экологии обошел ее стороной, сообщил участникам встречи в Госдуме зампред комитета Николай Валуев. Координатор рабочей группы Ольга Гострая уточнила: в этом году Москва вышла на рекордные закупки противогололедных реагентов – 324 тысячи тонн. «Если пересчитать на метраж в Москве, то придется тратить на один квадратный метр порядка 9 килограммов. Вы понимаете, какая это токсичная масса», – заявила она, отметив, что по действующим регламентам столице нужно на сезон 185-200 тысяч тонн в сезон.

Сыпать реагент предполагается до 31 марта. Учитывая, что за 182 дня зимы закупленную массу надо израсходовать, «реагент рассыпают везде», пояснила она. При этом Гострая продемонстрировала фотографии обильно посыпанных реагентом улиц и газонов, а в завершение показала пару собственных угги, «убитых» коммунальной солью этой зимой в Москве.

Опасное воздействие оказывают не сами реагенты, а продукты их гидролиза, сообщил доктор геолого-минералогических наук, заслуженный профессор МГУ Владимир Королев. Его доклад стал «изюминкой» сразу двух заседаний. 12 лет профессор с коллегами изучал, как используют реагенты в Москве. Исследования проводили в Южном и Юго-Западном округах столицы – с семи площадок регулярно брали пробы и смотрели, во что превращается рассыпанная коммунальщиками соль. Оказалось, что «черная каша» под ногами, которая так возмущает москвичей – агрессивная щелочная среда, «которая может обжигать лапы животных».

«На анализ этой смеси с дорог никто не обращал внимания», – пояснил профессор, отметив «огромную засоленность этих остатков». По нормативам власти должны обеспечивать вывоз как минимум 60% подтаявшего снега с дорог и тротуаров, однако нет никаких гарантий, что это правило соблюдается. И даже оставшиеся 40% формируют нитратный тип засоления газонов и других озелененных территорий, на которых оказывается реагент. В итоге «полностью исчезает тонкая гумусная часть почвы, отвечающая за плодородие», пояснил ученый, и продемонстрировал фото под микроскопом опытных образцов почвы с «засоленного» газона и, для сравнения – с нетронутой реагентами территории. Действительно, разница оказалась серьезная.

Кроме того, ученый подтвердил – обвинения возмущенных москвичей по поводу испорченной обуви имеют реальные основания. На фото под микроскопом натуральная кожа ботинок разительно отличается от той, что была обработана «кашей из реагентов», в твердой фракции которой, помимо прочего, обнаружились токсичные компоненты, в том числе сера и тяжелые металлы.

«Пока нет альтернативных способов борьбы с наледью, правительство Москвы будет и дальше применять противоголедные реагенты», – резюмировал профессор, подчеркнув, что надо заставить власти соблюдать технические регламент использования этих веществ: сыпать не больше установленного объема, а подтаявший снег собирать и вывозить с дорог. «Реальные цифры применения [реагентов] на дорогах Москвы не удается получить никому», – констатировал он закрытость столичных чиновников.

Муниципальный депутат района Измайлово Надежда Загордан на встрече в Госдуме подтвердила: выйти на продуктивный диалог с мэрией представителям местного самоуправления по вопросам применения реагентов не удается. Коммунальщики продолжают засыпать улицы, а жители не менее активно заваливают депутатов жалобами на солевые сугробы. При этом закупки реагента на триллионы рублей в Москве идут централизованно «в основном через три очень странные фирмы, 90-95%% учредителей которых – уральский завод». Работает в этих фирмах от 0 до 2 человек, а изученные депутатами контракты Загордан назвала странными. «Но это вопрос, скорее, к ФАС», – отметила она.

При этом, подчеркнула депутат, столичный департамент природопользования признал, что снег с реагентом складируется «временно» на территории зеленых насаждений из-за того, что его невозможно оперативно вывезти.

«Все [три основных] нормативно-правовых акта [касающихся уборки снега] были изменены в 2014 году и противогололедные материалы, к которым относится песок, гранитная крошка и химические реагенты, были изменены именно на протовоголодные реагенты», – обратил внимание она. Депутат подчеркнула, что в столице нужен контроль за объемом использования таких химических веществ и технологией их применения.

Звучали и более кардинальные предложения – например, профессор Московского государственного областного университета Юрий Шумилов предложил подумать над возможностью избавляться не от гололеда, а от снега, напомнив о технологии разгона облаков.

Оппонентом возмущенным москвичам выступила глава аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. В частности, она назвала некорректными расчеты использования закупленного мэрией реагента в 9 кг на квадратный метр – если все посчитать, то получится лишь около 3,25 кг за сезон, заявила она, подчеркнув, что в месяц получается 500 граммов на квадратный метр. Кроме того, в Нью-Йорке используют миллион тонн реагентов, хотя его площадь два раза меньше, чем Москва, а финские экологи, по ее словам, считают допустимым применение 8 кг на квадратный метр без ущерба для почв – причем чистого хлорида натрия. Он наиболее губителен для почвы, поэтому в московском реагенте его доля была снижена до 50-60%, заявила Климентова.

Попутно она защитила не явившуюся на заседание главу «Мосэкомониторинга» Полину Захарову, сообщив, что все отчеты организации доступны в Интернете. «За 7 лет применения технологий зимней уборки в Москве в три раза сократилось засоление почв», – привела она данные этих отчетов. Кроме того, представитель Ассоциации напомнила, что реагент способствует снижению количества ДТП. Что случается с городом в случае отмены реагентов – можно увидеть на примере Санкт-Петербурга, заявила она. При этом Климентова признала, что в Москве «мы периодически видим нарушение технологии применения».

Отметим, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями Ассоциации зимнего содержания дорог выступают пять связанных между собой юрлиц: это ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ), ООО «Торговый дом «УЗПМ» и ООО «НПО «ИЭ И ЭТ», в учредителях которых значится пермский бизнесмен Халэф Гильфанов, а также «дочка» УЗПМ – ООО «Башхимпром», и учрежденная им «Башкирская торговая компания».

На встрече в «Яблоке», которая прошла в столице днем ранее, звучали и мнения врачей – как выяснилось, однозначно провести связь между применением химических ПГР медики не могут, однако уже сейчас уверенно констатируют рост заболеваний верхних дыхательных путей у жителей столицы, и прежде всего это касается детей.

Так, кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог Института иммунологии Евгения Назарова сообщила, что за последние годы распространенность аллергопатологий возросла втрое. «Мы в нашем Институте наблюдаем ежегодное увеличение по обращаемости пациентов именно в межсезонье, – рассказала она. – Симптомы похожи на респираторные аллергии: это риниты, приступы бронхиальной астмы. В межсезонье, когда нет триггеров в виде холодного воздуха и еще нет пыльцы. И все они говорят одно и то же – что испытывают этот дискомфорт, когда начинает таять снег, и начинается испарение реагентов».

В свою очередь, кандидат медицинских наук Ольга Ушакова подчеркнула – идентифицировать заболевания, связанные с воздействием реагентов, сейчас невозможно. «Очень много обращений в межсезонье с аллергическими заболеваниями. Но по той идентификации, которая сейчас действует, мы их не можем выделить. Да, обращения есть. Да, врачи на месте говорят, что во многом они вызваны противогололедными веществами. Но доказать сейчас это на месте невозможно. Нужно изменение системы регистрационных форм», – пояснила она.

Врачи заявили о необходимости проведения масштабных исследований, причем, отметили они, изучать нужно не только содержание реагентов в талом снеге и на обочинах дорог, но и в испарениях, «которыми дышат наши дети, дышим мы – именно весной, когда начинает таять снег».

В итоге «яблочники» решили внести в Мосгордуму законопроект, запрещающий использовать реагенты на территориях школ, и детсадов, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадках, на придомовых территориях, в парках и скверах. Кроме того, проект закона предусматривает ужесточение санкций за нарушение правил применения реагентов.

Участники дискуссии в Госдуме решили направить запрос в Генпрокуратуру, чтобы выяснить, жаловались ли москвичи на реагенты в надзорное ведомство, подтвердились ли нарушения, о каких законах идет речь, кто оказался нарушителем и как он был наказан. По итогам заседания была принята резолюция, в которую вошли и предложения по ужесточению контроля за столичными коммунальщиками. Ведущий заседание депутат Госдумы Николай Валуев пообещал, что сотрудников мэрии будут приглашать сюда до тех пор, пока они не придут и не ответят на вопросы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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