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Вторник, 19 марта 2019, 18:47 мск

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Мосгордума пройдет «тест на реагенты»: подготовлен запретительный законопроект

В Московскую городскую думу будет внесен законопроект, предполагающий полный запрет использования реагентов на определенных территориях в российской столице – в частности, это детские сады, школы, учреждения здравоохранения и озелененные массивы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщили сегодня представители партии «Яблоко» на встрече, посвященной экологической безопасности и проблемам применения химических противогололедных материалов.

В обсуждении за круглым столом приняли участие ученые, врачи, муниципальные депутаты и общественники под председательством главы «Яблока» Эмилии Слабуновой.

Все участники сошлись во мнении, что массовое бесконтрольное «засаливание» столичных улиц наносит вред не только природе и домашним питомцам, но и самим москвичам. При этом, как отметила Слабунова, «этот вроде бы нейтральный вопрос политически нагружен».

По итогам заседания участники встречи приняли резолюцию, в которую вошли предложения представителей «Яблока», ученых и общественников. В частности, политик Сергей Митрохин предложил отнести вопросы благоустройства в сферу деятельности местного самоуправления, а врачи – провести комплексные исследования по содержанию остаточных веществ реагентов не только на обочинах дорог и газонах, но и в воздухе, «которым дышат наши дети».

Москва. Другие новости 19.03.19

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