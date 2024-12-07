Мэрия Москвы утвердила повышение стоимости проезда в пассажирском транспорте

В Москве со 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, стоимость по карте «Тройка» в наземном городском транспорте, метро и МЦД в центральной зоне в Москве повысится с 57 рублей до 63.

В то же время разовая поездка по биометрии останется самой выгодной: ее стоимость составит 59 рублей в центральной зоне и 78 рублей – в пригородной. Тариф по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля.

Источник: департамент транспорта Москвы

В дептрансе также уточнили, что также с 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Кроме того, изменятся тарифы на некоторых парковках со шлагбаумом. С обновленной стоимостью можно будет ознакомиться на сайте parking.mos.ru.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube