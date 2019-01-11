Жители подгорного Тобольска готовятся к экологической катастрофе из-за реагентов (ФОТО)

В Тобольске снег, собранный с исторической части города, сваливают в подгорной части. Снег содержит реагенты, применяемые для борьбы с гололедом, и местные жители опасаются, что весной «химия» попадет в их огороды и в реку Иртыш.

«Снег с «горы» (историческая часть Тобольска, где расположен Тобольский кремль, Свято-Троицкий собор, дворец наместника и другие памятники истории – ред.) бульдозерами сталкивают под гору, в реку Курдюмка – рассказал один из жителей подгорной части Тобольска на условиях анонимности. – А там соль и реагенты, которыми дороги посыпают. Весной, когда снег растает, будет экологическая катастрофа, весь подгорный Тобольск будет этим дышать».

В пресс-службе мэрии Тобольска сообщили, что у них нет оснований полагать, что сброс снега в подгорной части производит какая-либо фирма, занятая уборкой улиц от снега. Вероятнее всего, сброс был произведен каким-то частным лицом, сообщили в мэрии.

Пресс-служба администрации города заверила, что для борьбы с гололедом в Тобольске не используются никакие сложные химические соединения – только песочно-солевая смесь. «Спецреагентов не используется», подчеркнули в пресс-службе. При этом в мэрии заметили, что, если жители подгорной части города сфотографируют технику, сбрасывающую снег и предоставят материалы в мэрию, это станет поводом для проверки. У фирм, занимающихся очисткой города от снега, есть свои полигоны для него, и сбрасывать снег в городе незаконно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тобольск, служба информации

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