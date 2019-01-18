Общественники: дорожники в Челябинске травят Первое озеро реагентами

Челябинские общественники подняли проблему складирования снега с реагентами на берегу Первого озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения заявили о рисках загрязнения одного из крупных водоемов областного центра. Информацию общественникам сообщили жители Тракторозаводского района. По словам горожан, вместе с тоннами снега, который вывозят из Челябинска и складируют вблизи водоема, на берег Первого озера попадает мусор.

«По данным публичной кадастровой карты, земельный участок, на который сейчас сгружают снег, не поставлен на кадастровый учет. Сведения о том, что объект накопления снега является специально подготовленным для таких целей полигоном, отсутствуют, – констатировали представители общественного движения. – Напомним, все места для приема снега должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием, предотвращающим попадание талых вод на прилегающую территорию. Подтверждения этого общественники не обнаружили, снег просто ссыпают на землю».

Согласно требованиям к санитарной охране водных объектов, не допускается сбрасывать в водоемы, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы, формирующиеся на территории населенных мест и производственных площадок. Опасность несанкционированного складирования кроется в содержании в снеге бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнении нефтепродуктами и другими экотоксикантами.

«Объем снега, который к Первому озеру привозит спецтехника, измеряется тысячами тонн. Весной талые воды попадут в озеро, что создаст повышенную антропогенную нагрузку на водоем, который и без того загрязнен. Как известно, дорожно-коммунальные службы в зимнее время используют реагенты, которые при попадании в озеро вместе с грязным снегом могут нанести непоправимый ущерб окружающей среде, здоровью жителей района», – прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в Челябинской области Виталий Вороной.

Общественники обратились в прокуратуру Челябинска, Роспотребнадзор и администрацию города с просьбой проверить законность складирования снега на берегу Первого озера.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.19

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