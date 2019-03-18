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Понедельник, 18 марта 2019, 18:38 мск

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Московские депутаты проиграли антигололедный иск: «Судья показала демонстративную предвзятость»

Тверской суд Москвы не стал обязывать столичных чиновников отказываться от антигололедного реагента. Сегодня судья приняла решение отказать муниципальным депутатам Илье Яшину, Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу в иске к департаменту ЖКХ Москвы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Илья Яшин.

«Суд отказал в удовлетворении иска к департаменту ЖКХ с требованием запретить применение в Москве реагентов. Судья показала прям демонстративную предвзятость: отклонила все наши ходатайства и даже отказала в допросе свидетелей. Готовим апелляцию», – отметил Яшин.

Информация о том, что в удовлетворении иска отказано, размещена и на сайте Тверского районного суда Москвы. Депутаты подали иск в феврале и попросили запретить столичной мэрии использовать химические реагенты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в Госдуме со ссылкой на данные статистики заявила, что данных об обострении хронических заболеваний из-за противогололедных реагентов нет. Правда, экспертное сообщество – от экологов до дорожников, которые сталкиваются с последствиями применения едкой смеси, – заявляют об обратном. Так, директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ, член Экспертного совета министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Пешков сказал в интервью РИА «Новый День», что категорические не согласен с заявлением Поповой. По его словам, когда в Москве только начали использовать химические смеси, ученые изучили их влияние на деревья и пришли к неутешительным выводам. При этом он обратил внимание, что данных статистики о вреде реагентов действительно нет. «Все эти данные, как правило, не публикуют, а делают ДСП (гриф «для служебного пользования»)», – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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