Дышите «на здоровье»: экологи не согласились с заявлением главы Роспотребнадзора о «безопасности» дорожных реагентов

Московские власти через Роспотребнадзор пытаются доказать «безопасность» химических реагентов, которыми посыпают городские улицы. При этом экспертное сообщество – от экологов до дорожников, которые сталкиваются с последствиями применения едкой смеси, – заявляют об обратном.

Корреспондент РИА «Новый День» попытался разобраться, почему чиновники могут себе позволить заявления о безобидности противогололедных химических «композиций», ссылаясь на отсутствие статистики о негативном воздействии дородных реагентов.

Выступая сегодня на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что данных об обострении хронических заболеваний из-за противогололедных реагентов нет. «С реагентами мы смотрели не раз. В этом году там ничего не меняли. Есть аргументированные основания их использовать. Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний – статистика этого не показывает», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Комментируя это заявление в интервью РИА «Новый День», директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ, член Экспертного совета министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Пешков отметил, что в реальности воздействие реагентов легко можно увидеть каждый день.

«Категорические не согласен (с заявлением Поповой). Мы понимаем и видим в своей практической жизни вредное воздействие не только на здоровье, но и на предметы окружающей среды, на технику, автомобили, обувь, одежду, не говоря уже о легочной системе человека», – подчеркнул Пешков.

По его словам, когда в Москве только начали использовать химические смеси, ученые изучили их влияние на деревья и пришли к неутешительным выводам. «При Лужкове (Юрий Лужков – мэр города с 1992 по 2010гг.), когда эти химические реагенты вместо пескосоляной смеси появились, Всероссийский НИИ охраны природы, отделение проблем московского региона, департамент ЖКХ и Москомприрода проводили анализ, я был тогда председателем комиссии. Результат был такой – деревья, которые исчезли с улиц Москвы, исчезли потому что кислотное отравление древесной растительности было вызвано пылью, заметенной колесами автомобиля, которая осаждается на коре и листве деревьев и поражает их кислотным отравлением, как назвали его токсикологи», – констатировал Пешков.

Он пояснил, что для оценки влияния на здоровье человека необходимо заключение от экспертов, которые бы провели санитарно-гигиенические и медицинские исследования. «Я не могу говорить о здоровье человека, это другая сфера, но думаю, что, если дерево фатальным образом реагирует, можно сделать выводы, что эта взвесь оказывает достаточно серьезное вредное хроническое воздействие (на человека)», – отметил эксперт.

При этом он обратил внимание, что данных статистики о вреде реагентов действительно нет. «Все эти данные, как правило, не публикуют, а делают ДСП (гриф «для служебного пользования»)», – сказал он.

Пешков также отметил, что по данным аэрокосмических наблюдений в неблагоприятные дни пыль с городских улиц поднимается на высоту до 2 км. «Частицы антропогенного городского загрязнения взметаются воздушными потоками и возносятся на такую высоту, а мы всем этим дышим. Если уж на 2 км отмечается определенная концентрация, то уж в приземном слое, где мы с вами детей в колясках катаем и сами ходим – я думаю, мало не покажется», – заключил он.

Примечательно, что мэрия Москвы ранее неоднократно заявляла, что не откажется от использования противогололедных реагентов. Летом 2018 года стало известно, что власти Москвы выделили на закупку реагентов суммарно около 6 млрд рублей. Заказчиком поставок выступило ГБУ «Автомобильные дороги».

Между тем активное применение реагентов выявило и другой очевидный аспект проблемы. По словам рабочих, частый ремонт и регулярная переукладка асфальта и тротуарной плитки в Москве во многом связаны именно с реагентами, которые вымывают цемент и разрушают дорожное и тротуарное покрытие. В результате – этот бизнес стал «вечным»: ежегодно осваиваются десятки миллиардов бюджетный рублей.Таким образом цена вопроса приминения химикатов в течение несакольких лет возрастает до астрономических сумм, которые оседают в карманах не только производителей химикатов, но и фирм, занимающихся дорожным ремонтом.

Известно, что для уборки улиц применяются соединения хлористого кальция и натрия, хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

Согласно данным открытых источников, формиата натрия (Е237) – кристаллический порошок белого или серого цвета. Относится к умеренно опасным веществам, но может вызывать раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек. При работе требует применения респиратора и резиновых перчаток.

Муравьиная кислота (Е236) при концентрации более 10% имеет разъедающий эффект. 100-процентная жидкая муравьиная кислота вызывает сильные химические ожоги. Ее пары могут привести к повреждению глаз и дыхательных путей. Случайное попадание внутрь даже разбавленных растворов вызывает явления тяжёлого некротического гастроэнтерита.

Москва, Мария Вяткина

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