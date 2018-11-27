«Иду, курю…» В России составили рейтинг самых курящих городов

Челябинск вошел в десятку курящих городов России по версии агентства Zoom Market.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям крупных городов в возрасте от 23 до 76 лет задавали 3 вопроса: «Вы курите? Члены Вашей семьи курят? Раньше Вы курили?»

Самым курящим оказался Брянск. На втором месте Москва, на третьем – Краснодар. В пятерку лидеров так же вошли Волгоград и Иваново. Челябинск расположился на 6 месте, соседний Екатеринбург пропустил вперед Санкт-Петербург и занял 14 место. Замыкают самую курящую двадцатку Новосибирск, Омск и Казань.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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