А дорожники ни при чем: Челябинск встал в 10-балльных пробках

Челябинские дорожники, похоже, не обратили внимания на критику новоиспеченного главы города.

Как уже сообщал «Новый День», в понедельник, 26 ноября, Владимир Елистратов заявил, что дорожные службы экзамен не выдержали. Однако очередной снегопад создал в городе очередной коллапс.

Напомним, снег пошел вчера вечером. А к 9 утра практически весь центр встал в 10-балльных пробках. К этому часу произошло более 20 ДТП.

Скорость движения по проспекту Ленина от Горького до Свободы не превышает 5 км в час, аналогичная ситуация на Свердловском проспекте от Калинина до проспекта Победы, на Университетской набережной. По проспекту Победы от Краснознаменной до Кирова машины передвигаются со скоростью 3 км в час.

«Ночью порядка 150 единиц техники (вышло). Примерно такое же количество выйдет после пересменки, – заявил на совещании у губернатора и.о. главы города Владимир Елистратов. – Работа производится в штатном режиме, проблемы есть не у «Южуралмоста», а у подрядчиков районов…»

«Вы сейчас красиво отчитались. Но есть замечания. Народ стоит, опаздывает на работу, – ответил ему Борис Дубровский. – У нас свои какие-то оценки, у людей свои оценки… И оценки эмоциональные».

Согласно прогнозу, снег сегодня будет идти до вечера.

Челябинск, Павел Зварзин

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