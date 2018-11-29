В Челябинске сошли с рельсов два трамвая

В Челябинске два трамвая сошли с рельсов. Об этом сообщили в соцстеях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной ДТП стали нечищеные стрелки.

Обсуждая эти происшествия сами вагоновожатые разделись на две группы: одни возмущены тем, что им приходится на ветру и морозе самим «ковырять» стрелки, хотя есть служба пути, сотрудники которой получают деньги как раз за очистку.

Другие отмечают, что служба пути со всем не справляется, а водители трамвая тоже обучены стрелки чистить, и до сих пор никто из них не переломился от такой «дополнительной нагрузки».

Отметим, что за последние сутки обильные снегопады прошли по всей области: выпало от 2 до 13 мм осадков. Максимальное количество – 45% -65% от месячной нормы отмечено в южных районах.

30 ноября снег в Челябинске должен прекратиться, в отдельных районах области ожидаются небольшие снегопады.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.11.18

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