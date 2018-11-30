Ловкая дамочка вынесла из ГУМа сумочки на 1 миллиона рублей (ВИДЕО)

В Москве ловкая дамочка вынесла из бутика сумочки на 1 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на днях в ГУМе. Женщине приглянулись два клатча одного из известных французских брендов. Правда, стоили они весьма внушительно: в общей сложности, 1 миллион рублей.

Видимо, решив, что копить на их покупку долго и утомительно, не говоря уже о том, что за это время аксессуары могут выйти из моды, дама решила просто их украсть.

«Ограбление было чудовищно наглым, простым и удачным: дама тупо убрала сумки в пакеты перед постом охраны и красиво ушла в свою грешную жизнь, – пишут авторы telegram-канала Mash. – В магазине до сих пор отходят от шока. Даму всё ещё не нашли».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.11.18

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